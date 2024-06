Matiasha concluso la sua esperienza in prestito al, culminata purtroppo con la retrocessione in Serie B del club ciociaro. Stando a quanto riferisce SkySport però il giocatore potrebbe lasciare Torino e la Juventus, club detentrice del suo cartellino, qualora arrivasse alla Continassa un'offerta compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. L'argentino ha parecchie estimatrici, soprattutto in Premier League, non è infatti da escludersi una sua partenza nel corso della sessione estiva di calciomercato, ma solo alle cifre che la Juventus chiede.