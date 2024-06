Il futuro di Federicoal momento è ancora incerto. Il contratto dell'esterno azzurro come ormai noto è in scadenza nel 2025 ed i dialoghi per il rinnovo contrattuale con l'agente Fali Ramadani al momento non decollano. Stando a quanto riferisce Sky Sport però l'esterno azzurro ex Fiorentina al momento non avrebbe ancora preso una chiara decisione sul suo futuro. Avrebbe anzi deciso di prendere tempo, ulteriore, per capire cosa fare nel suo futuro. La volontà del classe 1997 sarebbe quella di aspettare la conclusione dell'europeo in cui sarà impegnato con l'Italia di Luciano Spalletti e poi capire quale sia la migliore strada per il suo futuro.