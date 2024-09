La Juventus tra le mura amiche della Continassa sta preparando la sfida contro l'Empoli in programma al rientro dalla sosta nazionali. Stando a quanto riferisce SkySport l'idea del tecnico della Vecchia Signora Thiago Motta sarebbe quella di consegnare per la prima volta una maglia da titolare al centrocampista brasiliano Douglas Luiz. In quanto parecchi giocatori stranieri rientreranno soltanto a ridosso della gara. Per questo in queste settimane di sosta l'allenatore sta lavorando con i giocatori a disposizione tra cui anche Douglas Luiz.