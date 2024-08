Tiagoera stato inserito nella lista dei giocatori da mandare in prestito nel corso della sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo era chiaro: permettergli di giocare con continuità e di crescere in vista magari di un ritorno alla Juventus dopo aver recuperato la condizione complice l'infortunio al ginocchio. Stando a quanto riferisce ora SkySport il difensore portoghese qualora la Vecchia Signora non riuscisse a trovare un nuovo difensore più forte di Tiago allora potrebbe decidere di tenerlo in rosa in modo da permettergli di giocare a Torino con la maglia bianconera. Scenario da non escludere dopo che è saltato l'affare Todibo.