Nella giornata di ieri c'è stato un rallentamento dell'affare tra lae l'nella trattativa per portare a Torino il centrocampistaTrattativa che implicherebbe il trasferimento in Premier League di Samuel Ilinge di Weston. Stando a quanto riferisce SkySport c'è comunque fiducia per la riuscita dell'affare. Ci sarebbero infatti da limare soltanto i dettagli legati al trasferimento di Weston McKennie. Filtra comunque ottimismo, la trattativa sarà da chiudere entro il 30 giugno per necessità dell'Aston Villa che deve registrare il bilancio.