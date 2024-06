Il contratto di Adriencon la Juventus scadrà tra circa 20 giorni. Il prossimo 30 giugno. La Juventus aspetta una risposta. La volontà bianconera non è un segreto è quella di trattenere il centrocampista francese che gode anche di grande stima da parte del nuovo allenatore. Stando a quanto riferisce SkySport infatti la decisione finale spetterebbe al centrocampista francese classe 1995. Rabiot è un giocatore importante per la Juve e il fatto che il nuovo allenatore sarà Thiago Motta potrebbe essere un fattore che agevola la sua permanenza visti gli ottimi rapporti tra i due. Inoltre, Thiago considererebbe il giocatore come centrale nel suo progetto.