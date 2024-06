Infortunio Nicolò Fagioli, le sue condizioni

L'Italia nel pomeriggio di ieri è approdata in Germania, accolta da circa 300 tifosi all'esterno dell'hotel in cui soggiorneranno gli azzurri che scenderanno in campo per la prima volta in questo Europeo sabato sera alle 21. Stando a quanto riferisce SkySport però a preoccupare il C.T. Luciano Spalletti sono oggi le condizioni del centrocampista della Juventus NicolòNicolò Fagioli nella giornata di oggi ha fatto allenamento differenziato interamente in palestra, rimediato dopo la gara tra Italia e Bosnia. Non di certo una bella notizia, le sue condizioni saranno quindi valutate verso la sfida di sabato.