Una gara decisiva, che glihanno l'obbligo di non perdere per continuare il loro cammino a Euro2024, quella in programma domani sera alle 21 contro la. Stando a quanto riferisce SkySport il CT della Nazionale Italiana Luciano Spalletti starebbe pensando di impiegare dal primo minuto l'esterno della Juventus Andrea. In un ruolo inedito però, nelle idee di Spalletti ci sarebbe l'inserimento di Cambiaso nei tre giocatori che comporranno il tridente offensivo, quindi Matteo Retegui e Federico Chiesa. Per gli altri due giocatori della Juventus Nicolò Fagioli e Federico Gatti si prospetta un'altra partenza dalla panchina.