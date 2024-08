Juventus, occhio all'Atalanta su Nico Gonzalez

Quello diè probabilmente il nome più chiacchierato degli ultimi giorni. L'esterno offensivo argentino è accostato sempre più allama manca il sì del presidente della Fiorentina Rocco. La sensazione, stando a quanto riferisce oggi SkySport è che questo fatidico sì possa arrivare a breve. Infatti in programma un nuovo incontro tra la dirigenza viola e Rocco in cui questo sì può arrivare, ma non per la Juventus: la Fiorentina vorrà cedere Nico al miglior offerente.Infatti, la volontà del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in bianconero, con cui ha già un accordo. L'Atalanta però vorrebbe il giocatore nella sua rosa agli ordini di Gasperini e starebbe provando il colpo. Ora i 30 milioni che la Juventus metteva sul piatto potrebbero non essere sufficienti. Il sì di Commisso comunque sembra essere decisamente vicino.





