Juventus, la Roma punta Soulè: la richiesta

La, ed in particolare il tecnico giallorosso Daniele De Rossi, hanno messo gli occhi sull'esterno della Juventus Federico. Il rinnovo di Chiesa con la Juventus sembra sempre più difficile e complice il suo contratto in scadenza nel 2025 l'esterno ex Fiorentina potrebbe lasciare Torino già in questa sessione di calciomercato. Ecco perchè è in programma un incontro tra l'agente di Chiesa Fali Ramadani e la dirigenza giallorossa nel corso della prossima settimana.Non solo Chiesa però nella lista dei desideri della società giallorossa. Stando a quanto riferisce SkySport nel mirino della Roma ci sarebbe finito anche Matias. L'argentino classe 2003 che in questa stagione si è messo in mostra con la maglia del Frosinone. Sul suo futuro le riserve sono ancora da sciogliere, la Juventus però lo valuta tra i 30 ed i 40 milioni. Piace molto in Premier League, ma attenzione alla Roma.