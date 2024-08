Fabiopotrebbe lasciare la Juventus in questa sessione di mercato, in particolare dopo il reintegro in rosa di Weston McKennie che potrebbe togliere ulteriore spazio al centrocampista classe 2003. Come riferisce Sky Sport però Miretti è nella lista delle priorità dell'allenatore del Genoa Alberto Gilardino che vorrebbe dal mercato proprio il centrocampista della Juventus. I contatti sono in corso e proseguono, qualcosa però potrebbe muoversi a breve e Miretti potrebbe partire in direzione Genova. Niente di certo, ma i colloqui continuano e i passi avanti sono evidenti.