Domenicoe laè ormai un tormentone di ogni sessione di calciomercato. Può tornare anche in questa sessione estiva. Quando però? Stando a quanto riferisce SkySport potrebbe trattarsi di un colpo last minute per la Juventus, uno di quei colpi da ultimi giorni di mercato che prende vita e si conclude velocemente. Domenico infatti al momento è ancora alle prese con il recupero dall'infortunio al tendine d'Achille, uno stop decisamente lungo per il classe 1994 ed ora anche la retrocessione del Sassuolo potrebbero spingerlo a lasciare i neroverdi.