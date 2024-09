L'Italia scenderà in campo contro Israele, stando a quanto riferisce SkySport Andreapotrebbe essere l'unico giocatore della Juventus ad avere una maglia azzurra da titolare nella sfida della squadra allenata da Luciano Spalletti. Si dovrebbero accomodare in panchina invece Nicolò Fagioli e Federico Gatti. Cambiaso è reduce da un'ottima prestazione contro la Francia nella serata di venerdì a Parigi potrebbe essere confermato dal CT anche nella sfida contro Israele o almeno queste sono le ultime sensazioni. Cambiaso quindi scala le gerarchie anche in azzurro dopo aver conquistato la Juventus.