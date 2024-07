La clausola da 13 milioni per liberare il capitano della Spagna in questi Europei Alvaroha ingolosito parecchi club, tra questi sicuramente anche il Milan. I rossoneri infatti avrebbero puntato tutto sul centravanti ex Juventus e, come riferisce SkySport hanno anche già raggiunto un accordo di massima con il giocatore. Da lunedì, dopo la finale di Euro2024 ogni giorno potrebbe essere quello buono per vederlo in rossonero. L'ex attaccante della Juventus sembra deciso ad accettare la proposta dei rossoneri (contratto da 4 anni con opzione per il quinto). L’accordo totale con l’Atletico Madrid potrebbe trovarsi da lunedì in poi. Manca poco per vedere Morata in rossonero.