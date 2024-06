Ci sono novità sul futuro di Joshua Zirkzee. Come riferisce Sky Sport infatti il centravanti olandese classe 2001, attualmente impegnato con la sua nazionale a Euro 2024 (gli Oranje si sono qualificati da terzi per gli ottavi), piace da tempo al Manchester United.a conferma del forte interesse da parte della società inglese nei confronti dell'ex Bayern Monaco, Anderlecht e Parma. Joshua Zirkzee continua comunque a essere un obiettivo del Milan, che si è mosso nelle scorse settimane, alla ricerca del sostituto di Olivier Giroud. L'ostacolo principale, per quanto riguarda i rossoneri, sono le commissioni, ritenute troppo alte dal club. In passato anche la Juventus si era interessata al giocatore ma al momento i bianconeri hanno altre priorità.