Todibo-Juventus, si chiude nelle prossime ore?

Nella lista dei convocati del Nizza per l'amichevole contro il Rizesport non figura il nome di Todibo. Il difensore infatti è al centro di dinamiche di mercato e potrebbe presto trasferirsi alla Juventus.La Juventus ha messo Todibo da ormai tempo come priorità per la difesa. Il Nizza ha aperto alla cessione ed è in corso una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore, riferisce Sky Sport. La mancata convocazione del calciatore è un ulteriore segnale di come l'operazione fra le due società procede in maniera spedita.