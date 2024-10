Mentre per Teun Koopmeiners sembrano diminuire le possibilità di una convocazione (pur con l'eventuale scudo protettivo),è più vicino a tornare in campo con la, tanto che forse già nella giornata di oggi lo si vedrà lavorare di nuovo in gruppo. Lo riporta Sky Sport, secondo cui la sensazione è che Thiago Motta possa averlo a disposizione, almeno per la panchina, in occasione della prossima sfida di campionato contro la Lazio, quando saranno già diverse le assenze tra le file dei bianconeri. Si attendono comunque ulteriori novità nelle prossime ore, dopo l'allenamento alla Continassa.