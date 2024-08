Novità sulla trattativa tra lae ilper Jean-Clair, difensore centrale classe 1999 in forza al club francese. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero ha l'accordo con il giocatore, che durerebbe almeno cinque anni. Tuttavia manca quello con il club francese,. Previsti comunque nuovi contatti con la dirigenza del Nizza. La ricerca di un difensore in casa bianconera resta fondamentale. Il francese è stato individuato come il rinforzo giusto da affiancare a Bremer nel corso della prossima stagione, che vedrà i bianconeri affrontare cinque competizioni.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui