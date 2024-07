Lasta lavorando sul mercato per trovare il sostituto di Dusan. Le cinque competizioni infatti renderanno molti dispendiosa la prossima stagione e proprio per questo motivo la Vecchia Signora si sta muovendo per trovare una valida alternativa all'ex. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero sta pensando a Mateodelcome viceper l'italo-argentino, pronte a dare al centravanti genoano un ruolo primario all'interno delle proprie rose. Nell'ultima annata Retegui ha segnato sette reti e messo a referto due assist in Serie A.