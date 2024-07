Saranno giorni decisivi per il futuro di Adrien Rabiot. Il francese è rimasto svincolato dalla Juventus dopo la conclusione naturale del suo contratto. Situazione che si è trascinata per tutta la durata dell'Europeo, col giocatore che era impegnato con Francia. L'eliminazione dei transalpini dalla competizione potrebbe dare una svolta. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani o dopodomani l'ex Paris Saint-Germain dovrà decidere il suo futuro. Nell'ultima stagione in bianconero ha siglato cinque gol in campionato e ha confezionato cinque assist.