La Juventus continua a non avere a disposizione Arkadius Milik. L'attaccante era dato come partente durante la sessione di mercato estiva, salvo poi rimanere a Torino come alternativa a Dusan Vlahovic. Il tutto però dopo il recupero completo dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per diverso tempo, tanto da fargli saltare anche l'Europeo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero spera di recuperare l'attaccante per la gara contro il Napoli, in programma sabato prossimo alle ore 18.00 presso l'Allianz Stadium di Torino, ma al momento non ci sono certezze.