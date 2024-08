I dettagli dell'offerta

Jadon Sancho continua ad essere un obiettivo per il mercato della Juventus. Il club bianconero non vuole fermarsi al colpo Teun Koopmeiners, arrivato proprio oggi a Torino. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Juventus ha formulato una prima offerta al Manchester United.I bianconeri hanno formulato un'offerta di prestito oneroso secco per il giocatore: 7/8 milioni di euro, bonus compresi più una parte dell'ingaggio pagato dal club inglese. Ora la Juventus attende la risposta del Manchester United, ma in ogni caso le parti si potrebbero aggiornare nelle prossime ore.



