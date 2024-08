Cosa serve per la trattativa

Continuano i movimenti di mercato della Juventus, con Giuntoli che sta lavorando per rinforzare ulteriormente la nuova squadra di Thiago Motta. Uno dei reparti che avrà bisogno di nuovi ingressi è quello degli esterni d'attacco, dove i bianconeri stanno seguendo diversi nomi, tra cui Galeno del Porto. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella giornata di oggi la Juventus ha incontrato l'entourage del giocatore brasiliano. L'esterno d'attacco ha aperto totalmente al club bianconero.L'apertura da parte del giocatore dunque c'è stata e questo è già un grande assist per Giuntoli. Serve però trovare l'accordo con il club portoghese. Sempre secondo Sky Sport, il Porto chiede almeno tra i 30 e 35 milioni di euro per il suo giocatore, che tra l'altro ha anche il gradimento di Thiago Motta.



