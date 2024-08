Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, la Fiorentina potrebbe sbloccare nella giornata di domani l'affare Gudmundsson. Il club toscano si sta avvicinando a grandi passi all'attaccante genoano, autore di una grande stagione. Nelle ultime ore l'Inter aveva provato l'inserimento sul classe 1997. Una situazione che sblocca anche Nico Gonzalez. L'argentino è in trattativa con la Juventus e l'arrivo dell'islandese aprirebbe di fatto l'approdo dell'esterno d'attacco in bianconero, ormai diventato un obiettivo principale per la Vecchia Signora.