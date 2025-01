Sky Sport Germania - Juventus, c'è anche Chabot per la difesa

Getty Images



Un talento in crescita

Il prezzo e il contratto

La Juventus sta monitorando con attenzione il profilo di Jeff, difensore centrale classe 1998 in forza allo Stoccarda. Il nome del tedesco, 26 anni, è entrato nei radar dei bianconeri grazie alle ottime prestazioni sfoderate in Champions League, dove è riuscito a catturare l’attenzione anche con prove di carattere proprio contro la squadra di Thiago Motta. Lo riporta Sky Sport GermaniaChabot non è certo un volto nuovo nel panorama calcistico europeo. Cresciuto nelle giovanili del Lipsia, il difensore ha proseguito la sua carriera costruendosi un’identità solida e riconoscibile. Oggi è uno dei pilastri del VfB Stoccarda, club con cui ha recentemente rinnovato il contratto fino al 2028., che vede in lui non solo una colonna portante della difesa, ma anche un leader dentro e fuori dal campo.Nonostante il contratto lungo, il valore di mercato di Chabot appare tutt’altro che proibitivo per un club come la Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni, il costo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra destinata probabilmente a salire se il difensore continuerà a mantenere questi standard di rendimento.Con le voci sempre più insistenti su possibili partenze nel reparto difensivo, come quella di Danilo o le sirene dalla Premier League per altri giocatori, l’interesse per Chabot appare strategico. La Juventus sta cercando difensori moderni, abili nell’impostazione dal basso e capaci di adattarsi a diversi sistemi di gioco. Chabot, con il suo mix di forza fisica e intelligenza tattica, sembra rispondere perfettamente a queste esigenze.