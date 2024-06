, l'attesa è alta: tra martedì e mercoledì è previsto un evento significativo per il club partenopeo. In questi giorni, come riporta Sky Sport, Antoniometterà la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al Napoli come nuovo allenatore. L'annuncio ufficiale è atteso subito dopo la firma, segnando l'inizio di una nuova era per la squadra azzurra. La scelta di Conte rappresenta una mossa strategica del Napoli per puntare a nuovi successi e ambiziosi traguardi, sia in Italia che nelle competizioni europee. I tifosi sono già in fermento, sperando che l'esperienza e il carisma di Conte portino nuova energia e risultati positivi al club.