Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha confermato sul suo profilo X dell'interesse della Roma per Matias Soulé. Sull'argentino c'è anche il pressing da parte del Leicester, la cui prima offerta ufficiale è stata considerata troppo bassa dai bianconeri. Queste le sue parole: "Il Leicester ha fatto un’offerta da 20 milioni + 5 di bonus per Soulé ma l’argentino preferisce la Roma visto anche il gradimento di De Rossi. La Roma non ha fatto ancora offerte ufficiali, ma sono pronti a soddisfare la valutazione della Juve, senza contropartite".