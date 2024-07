Luca Marchetti, giornalista Sky, ha parlato del mercato del Milan, evidenziando come il club rossonero abbia deciso di non affondare il colpo su Adrien Rabiot, svincolatosi dopo la fine del suo contratto con la Juventus."Penso che Rabiot stia valutando l'opportunità di giocare per club importanti della Premier League. Il Milan ha tentato di inserirsi nella trattativa, ma credo che l'offerta, in particolare per quanto riguarda lo stipendio, non abbia convinto i dirigenti rossoneri, che hanno quindi deciso di dare priorità all'acquisto di Fofana."