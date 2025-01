Sky - Quanto chiede la Juventus per Cambiaso

AFP or licensors

Ilha messo nel mirino Andrea, terzino della, mostrando un concreto interesse per il giocatore. La valutazione del calciatore bianconero supera i 60 milioni di euro e ci sono stati colloqui tra i due club. Tuttavia, la Juventus ha chiarito la sua posizione: non intende cedere Cambiaso a stagione in corso e fissa il prezzo per gennaio a 80 milioni di euro. Al momento, il City non ha avanzato alcuna proposta ufficiale, ma l’interesse rimane. La Juventus considera il terzino una pedina fondamentale per la squadra e non prenderà in considerazione offerte che non siano irrinunciabili, anche considerando l’interesse del Bayern Monaco. Lo riporta Sky Sport.