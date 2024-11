Nico Gonzalez salta Juventus-Torino

C'era incertezza riguardo la presenza almeno tra i convocati diin programma sabato alle 20:45. L'argentino è fuori da ormai un mese per l'infortunio muscolare.Secondo quanto riferito da Sky, Nico Gonzalez non recupera per il derby; l'esterno argentino non è ancora rientrato ad allenarsi con la squadra ma solo a parte e per questo salterà anche la prossima partita. L'ex Fiorentina comunque non andrà con la nazionale e potrà quindi restare alla Continassa per rimettersi nelle migliori condizoni.