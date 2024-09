Stando a Sky Sport, il centrocampista della Juventuspotrebbe partire dal primo minuto insieme a Sandro Tonali e Davide Frattesi nel match che l'giocherà venerdì contro la Francia, valido per la prima giornata di Nations League. Il CT Luciano Spalletti ha ancora qualche giorno di tempo per sciogliere le riserve, con la certezza che continuerà a schierare la difesa a quattro. Da valutare l'ex bianconero Moise Kean, che oggi ha svolto una sessione di allenamento di recupero per un leggero affaticamento muscolare. L'obiettivo degli azzurri è anche quello di lasciarsi alle spalle la delusione dell'Europeo.