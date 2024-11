Perché il Napoli vuole Danilo?

C'è l'apertura del giocatore

La posizione della Juventus

Secondo quanto riferito da Sky, ilavrebbe messo nel mirino. Il difensore della Juventus è un profilo d'esperienza che piace al tecnicoe al ds, che con Danilo ha lavorato nelle scorse stagioni proprio allaLo stato maggiore del club partenopeo vorrebbe regalare a Conte un profilo d'esperienza in vista della seconda parte di stagione, per questo già a gennaio l'attuale capolista della Serie A potrebbe provare ad affondare il colpo nei confronti di un giocatore che attualmente è ai margini del progetto Thiago Motta e che vedrà il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno.Sempre secondo Sky, il difensore brasiliano avrebbe già mostrato i primi segnali di gradimento alla destinazione napoletana e qualora la sua avventura alla Juventus si dovesse concludere con qualche mese d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto, ecco che lo scenario potrebbe accendersi ulteriormente.La Juventus si trova già a corto di difensori, visti i gravi infortuni che hanno chiuso anzitempo la stagione di Bremer e Cabal, e per questo motivo viene difficile pensare che i bianconeri decidano di perdere un altro tassello all'interno di un reparto in piena emergenza. Tra un mese, con l'apertura del calciomercasto invernale, ogni dubbio potrebbe essere chiarito. In un senso o nell'altro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui