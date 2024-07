Milan su Morata: la situazione

Alvaro Morata non andrà in Arabia Saudita ma il suo futuro rimane incerto. Secondo Sky Sport, l'attaccante spagnolo è nel mirino del Milan, che già in passato lo aveva cercato.L'ultimo nome per il reparto avanzato è quello di Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo ha una clausola di 13 milioni di euro ed è un obiettivo per i rossoneri.L'attaccante spagnolo ha fatto un recente post più che altro per ribadire la sua non volontà di andare in Arabia Saudita. Il Milan - peraltro - lo ha cercato spesso in passato e ora è un obiettivo concreto.