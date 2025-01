Il Manchester City su Douglas Luiz, le ultime

Il centrocampista classe 1998 della Juventus Douglas Luiz, arrivato in estate dall'Aston Villa, potrebbe lasciare Torino gia nel corso della sessione invernale di calciomercato. Tuttavia la volontà della Juventus sarebbe quella di una cessione a titolo definitivo, in caso di offerte irrinunciabili.Il Manchester City, come riferisce Sky, avrebbe manifestato alla Juventus un principio di interesse per il centrocampista brasiliano ma avrebbe chiesto informazioni per un prestito, la Vecchia signora oggi non apre al prestito.