Juventus, occhi su Luiz Felipe

Laè alla ricerca di un rinforzo per la difesa nel mercato di gennaio, complici gli infortuni di Juan Cabal e Gleison Bremer. I due hanno finito anticipatamente la loro stagione e questo è ormai noto. Il preferito di Cristiano Giuntoli èma l'affare potrebbe non essere semplice, per questo come riferisce Sky Sport la dirigenza bianconera potrebbe virare su altri obiettivi.Un nome che piace dalle parti della Continassa potrebbe essere quello di Luiz Felipe, il difensore che conosce bene il campionato di Serie A complice il suo passato alla Lazio. Il centrale di difesa italo-brasiliano si è da poco svincolato dal Al-Ittihad, ecco quindi che per la Juventus potrebbe diventare un'opportunità.





