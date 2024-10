Secondo quanto riportato da Sky Sport, Westonpotrebbe trovare nuovamente spazio nella partita contro il Lipsia. L'americano sembra essere in vantaggio sulla concorrenza per un posto accanto a Manuel Locatelli, che tornerà tra i titolari dopo aver riposato nella sfida contro il Genoa. McKennie, con la sua dinamicità e versatilità, è una pedina importante per la Juventus, soprattutto in una gara cruciale come quella di Champions League. Locatelli, il numero 5 bianconero, sarà fondamentale per il controllo del centrocampo, mentre McKennie potrà fornire supporto sia in fase difensiva che offensiva.