Dopo l'infortunio di Tajon Buchanan, che richiederà un lungo periodo di recupero dopo un'operazione, l'Inter sta considerando se intervenire sul mercato per sostituirlo.Recentemente è emerso che i nerazzurri avevano pensato a un ritorno clamoroso, quello di Joao, attualmente impegnato con la nazionale portoghese a Euro 2024. Tuttavia, l'idea è stata scartata quasi immediatamente a causa dei costi ritenuti proibitivi: il Manchester City avrebbe richiesto circa dieci milioni netti per il giocatore, ex dellaDi conseguenza, l'Inter esplorerà altre opzioni per rinforzare la squadra nei prossimi giorni.