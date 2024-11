Dopo la risoluzione consensuale con, il centrocampo dellaresterà invariato. Con sei giocatori in rosa per tre posti, non c’è necessità di intervenire sul mercato., al centro di alcune indiscrezioni, non è in uscita. La società punta sul brasiliano, che sta lavorando per tornare a disposizione di Thiago Motta e dimostrare il suo valore anche in Serie A, dopo le ottime prestazioni in Premier League con l’Aston Villa. Le voci su una sua possibile partenza a gennaio sono totalmente infondate, confermando la fiducia del club nel giocatore per il futuro. Lo riporta Sky Sport.