Laè rientrata dall’Arabia Saudita dopo la sconfitta contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana e lavora sul mercato per rinforzare l’attacco. Con i problemi di Milik, il club cerca un’alternativa per affiancare Vlahovic, puntando su, centravanti francese classe 1998 seguito anche dal Milan. L’ingaggio del giocatore resta un ostacolo, ma la Juventus vuole farsi trovare pronta se si presenteranno condizioni favorevoli. In questa stagione, Kolo Muani ha disputato 10 partite in Ligue 1 con 2 gol e un assist, oltre a 4 presenze in Champions League. Non ha partecipato alla Supercoppa vinta dal PSG. Lo riporta Sky Sport.