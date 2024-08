Pierre Kalulu per la Juventus



La posizione del Milan e le condizioni della Juventus

Con l’affare Jean-Clair Todibo sfumato, laè ora concentrata su un nuovo obiettivo per rinforzare la propria difesa: Pierredel Milan. Il difensore francese, nonostante il suo potenziale e le ottime valutazioni, attualmente non è una figura centrale nel sistema rossonero.Pierre, giovane difensore del, è sempre stato ben considerato per le sue qualità difensive e la sua versatilità. Tuttavia, al momento, sembra essere dietro nelle gerarchie del Milan. Questo potrebbe aprire uno scenario favorevole per la Juventus, che cerca di colmare il vuoto lasciato dalla mancata acquisizione di Todibo.Il Milan, pur apprezzando le qualità di, non ha intenzione di cederlo facilmente. Il club rossonero sarebbe disposto a considerare solo offerte a titolo definitivo e di valore, segnalando che il giocatore non è ufficialmente sul mercato.D’altra parte, la Juventus ha fino ad ora preferito esplorare opzioni di prestito con obblighi di riscatto condizionati. Questo contrasto di approccio potrebbe complicare le trattative, ma non esclude la possibilità di un accordo. La Juventus dovrà probabilmente fare un'offerta convincente e soddisfare le richieste del Milan per chiudere l’affare.Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'offerta è di 3 milioni di euro di prestito oneroso più 14 per il riscatto.





