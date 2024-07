Dopo una stagione positiva con 7 gol e 2 assist in 29 presenze in Serie A, Mateo, attaccante del Genoa, ha attirato l'interesse di diverse squadre. Attualmente, alcune formazioni hanno chiesto informazioni sul classe 1999, ma non sono arrivate offerte ufficiali. La Roma sta valutando Retegui per rinforzare il suo attacco, mentre anche il Bologna ha mostrato interesse. Inoltre, lalo sta considerando come possibile vice, qualora Milik venga ceduto. Retegui, quindi, potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato di rilevanza per diversi club di Serie A.