Lacontinua la ricerca di un attaccante in questa sessione di mercato, valutando diverse opzioni. Oltre a Kolo Muani del Paris Saint-Germain e Zirkzee del Manchester United, anche Niclasè nella lista dei bianconeri. L’attaccante tedesco, classe 1993, potrebbe lasciare il West Ham in prestito. Dopo una brillante stagione con il Borussia Dortmund, culminata con la finale di Champions League, Fullkrug si è trasferito in estate al club inglese. Tuttavia, ha collezionato solo nove presenze in Premier League, segnando due gol e servendo un assist. La Juventus considera seriamente il suo profilo per rinforzare il reparto offensivo. Lo riporta Sky Sport.