Laè al lavoro per rinforzare la propria difesa, un reparto che necessita di innesti di qualità. Secondo quanto riportato da Sky, i bianconeri hanno avviato dei contatti con il Lens per chiedere il prestito del difensore, ma il club francese ha chiuso alla possibilità di una cessione temporanea. In alternativa, la Juventus sta seguendo attentamente altri difensori di livello, tra cui Araujo, Hancko e Antonio Silva, già accostati al club in precedenza. I nomi di questi giocatori continuano ad essere sotto osservazione mentre la dirigenza cerca di risolvere la questione in difesa.