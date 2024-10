Infortunio Koopmeiners: quando tornerà a disposizione

Le chance di vederee anzi, secondo Sky Sport non ci sono possibilità che il centrocampista olandese riesca ad essere a disposizione dopo la lieve frattura subita. Ecco quale obiettivo si è prefissato il giocatore insieme alla Juventus per il recupero.Koopmeiners non solo non ci sarà contro la Lazio ma è a forte rischio anche per la sfida successiva della Juventus che affronterà in Champions League lo stoccarda. L'obiettivo è quello di riuscire ad esserci per il big match di campionato contro lin programma il 27 ottobre. Quella la data cerchiata in rosso.