Khephren Thuram-Juventus: le ultime notizie



Dettagli dell'operazione

La Juventus è prossima a concludere un'importante trattativa di mercato per l'acquisto di. Secondo Sky Sport, l'operazione è ormai alle fasi finali, con un accordo che prevede un pagamento di 20 milioni di euro, più bonus legati alle performance della squadra e alle presenze del giocatore.Il giovane centrocampista francese, attualmente in forza al Nizza, è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti del calcio europeo. La Juventus, sempre attenta a investire su giovani di prospettiva, ha visto in Thuram il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo, aggiungendo dinamismo, fisicità e qualità tecnica alla squadra.prevede un pagamento iniziale didi euro, con ulteriori bonus che potrebbero aumentare il valore totale dell'operazione. Questi bonus potrebbero essere legati alle prestazioni della Juventus in competizioni nazionali e internazionali, nonché al numero di presenze che Thuram riuscirà a collezionare con la maglia bianconera.La chiusura dell'operazione è attesa entro la fine della settimana.





