Contatto telefonico tra Thiago Motta e Kalulu

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa tra Pierree laha subito un rallentamento. Nonostante l'accordo tra Milan e Juventus fosse vicino alla conclusione - come anticipato ieri da IlBiancoNero -, il difensore francese non è pienamente convinto delle condizioni poste dal club bianconero e ha deciso di prendersi del tempo per riflettere sulla sua decisione.Nelle ultime ore, Kalulu ha avuto un contatto telefonico diretto con Thiago Motta. Secondo Sky, Motta potrebbe aver cercato di rassicurare Kalulu sulle sue preoccupazioni e spiegargli come si inserirebbe nel progetto tattico della squadra. Tuttavia, nonostante il dialogo con l’allenatore, il difensore ha manifestato dei dubbi riguardo alle condizioni del trasferimento, prendendo altro tempo per ponderare la sua scelta.Questa incertezza mette in pausa un affare che sembrava quasi concluso, con Kalulu che ora riflette attentamente sul suo futuro. La Juventus, da parte sua, dovrà attendere la decisione del giocatore, che potrebbe prendere in considerazione altre opportunità prima di dare una risposta definitiva.