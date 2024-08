Stando a Sky Sport, è in corso in questi minuti un incontro tra gli agenti die laper trovare l'accordo definitivo per il passaggio del difensore in bianconero. Già raggiunta, intanto, l'intesa con ilsulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto più percentuale di futura rivendita. L'accelerazione della Vecchia Signora sul francese risale alla mattinata di oggi: il classe 2000 è stato individuato come l'uomo giusto per la squadra di Thiago Motta perché in grado di giocare sia da terzino che da centrale.