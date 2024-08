La Juventus prova a stringere e ad accorciare i tempi per arrivare a Jean Clair-Todibo. Secondo quanto riferito da Sky, il club bianconero ha modificato sensibilmente le condizioni per far scattare l'obbligo di riscatto nei confronti del difensore francese, avvicinandosi prepotentemente alle richieste messe sul tavolo del Nizza. La sensazione è che ora le parti siano davvero vicine e che la Juve sarebbe davvero vicina al difensore tanto auspicato da Thiago Motta, ovvero colui che formerà la coppia centrale con Bremer. Morale della favola, regna un certo ottimismo.