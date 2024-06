Stando a quanto rivelato da Sky Sport, in questi giorni Cristianoe Giuseppestanno svolgendo diversi incontri e riunioni alla Continassa anche con altri dirigenti. L'obiettivo in vista della prossima stagione è quello di riorganizzare le varie aree della, dalla Prima Squadra alla Next Gen, passando per il settore giovanile. Dalle parti di Torino si attende anche l'arrivo di Stefano, preposto allo scouting. Dovrebbe inoltre insediarsi in bianconero Micheledal Genoa, che ha dimostrato di saper lavorare molto bene proprio con i giovani.