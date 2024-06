Juventus su Douglas Luiz: quanto chiede il giocatore di ingaggio

In attesa dell'ufficialità dell'arrivo di Thiago Motta in panchina, la Juventus lavora anche al mercato in entrata. I bianconeri puntano Douglas Luiz per il centrocampoIl centrocampista classe 1998 è valutato 60 milioni di euro dall'Aston Villa. Il club inglese ha messo nel mirino Weston McKennie e si sta lavorando a uno scambio. Il centrocampista brasiliano , riferisce Sky Sport, chiede 6, 5 milioni di euro netti a stagione ed è legato all'Aston Villa da un contratto fino al 2026. Per lo statunitense, la Juventus chiede 30 milioni di euro. La trattativa è complicata viste le differenti valutazioni dei due calciatori.